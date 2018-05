Ob svetovnem dnevu pravične trgovine druženje v Tivoliju

Ljubljana, 12. maja - Danes obeležujemo svetovni dan pravične trgovine, ki ga bodo tudi letos v Ljubljani obeležili z druženjem v parku Tivoli. To bo potekalo med 10. in 18. uro. Dogodek bo zbral podpornike pravične trgovine in predstavnike organizacij, ki jim pomagajo širiti zavedanje o pomenu načel pravične trgovine.