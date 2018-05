Optiweb zmagovalec na področju motivacije v Amchamovem izboru Best of the Best

Ljubljana, 11. maja - Podjetje Optiweb je zmagovalec na področju motivacije v programu Best of the Best Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham). Gre za drugega od treh finalistov, ki se bodo potegovali za letošnji naziv najboljšega med najboljšimi, prepričali pa so s svojo podjetniško Optikulturo.