Ljubljanska borza: Daleč največ prometa z Gorenjem

Ljubljana, 11. maja - Borzniki so danes 1,82 milijona evrov prometa opravili z delnicami Gorenja, katerih tečaj je padel za nekaj manj kot dva odstotka. Skupni promet je dosegel 3,86 milijona evrov, prometnejše so bile še delnice Cinkarne, Krke in Telekoma. Indeks je pridobil 0,77 odstotka, tečaj pa je ob skromnem prometu strmoglavil delnicam Mercatorja.