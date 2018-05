Leben: Ustavljanje projekta drugi tir škodi Sloveniji

Ljubljana, 11. maja - Smo na točki, ko lahko začnemo s pripravljalnimi deli za drugi tir med Divačo in Koprom, je ob zaključku referendumske kampanje poudaril član izvršnega odbora SMC Jure Leben. Vsa nagajanja in ustavljanje projekta ne škodijo stranki, ampak Sloveniji in razvoju Luke Koper, država pa izgublja tudi kredibilnost pred evropskimi institucijami, je dodal.