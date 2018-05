Na novem portalu zbrane informacije o energetskih trgih

Maribor, 12. maja - Agencija za energijo je aktivirala podatkovni portal eMonitor, na katerem objavlja aktualne podatke o odprtih trgih z elektriko in zemeljskim plinom ter o oskrbi s toploto. Vsebuje tudi podatke s področja obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, ki so v pristojnosti energetskega regulatorja, so sporočili z agencije.