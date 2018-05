Podpisana pogodba za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Bovcu

Bovec, 11. maja - Minister za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Peter Gašperšič je danes v Bovcu podpisal pogodbe za dodelitev nepovratnih evropskih kohezijskih sredstev za izvedbo projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) v Bovcu in Kobaridu. Gradnja se začenja ta mesec in naj bi bila končana jeseni do kurilne sezone.