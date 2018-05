O zakonu o drugem tiru predčasno glasovalo 0,74 odstotka volivcev

Ljubljana, 11. maja - Predčasnega glasovanja na ponovljenem referendumu o zakonu o drugem tiru med Divačo in Koprom se je v treh dneh udeležilo 12.633 volivk in volivcev oziroma 0,74 odstotka vseh volilnih upravičencev. To je nekaj manj kot na prvotnem glasovanju pred septembrskim referendumom, je sporočila Državna volilna komisija.