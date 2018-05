Ljubljanska borza: Tudi danes v ospredju delnice Gorenja

Ljubljana, 11. maja - Po četrtkovem poletu delnic Gorenja so te tudi danes v ospredju zanimanja vlagateljev. Medtem ko je Hisense že objavil prevzemno namero, so vlagatelji s temi delnicami do 11.15 sklenili za skoraj 900.000 evrov prometa. Indeks pridobiva, močno rastejo delnice Telekoma Slovenije.