Politične stranke za reševanje težave prekarnega dela

Ljubljana, 10. maja - Parlamentarne stranke in Lista Marjana Šarca (LMŠ) se strinjajo, da je treba vprašanje prekarnega dela nasloviti, imajo pa različna stališča glede načina reševanja, od zaposlovanja samo za nedoločen čas do odprave te oblike. Večinoma so za krepitev inšpekcije in iskanje rešitev v socialnem dialogu.