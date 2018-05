Za organizatorje referendumske kampanje potreba po drugem tiru ni vprašljiva

Ljubljana, 10. maja - Drugi tir med Divačo in Koprom Slovenija nujno potrebuje, se je strinjalo vseh 26 organizatorjev referendumske kampanje, ki so sodelovali v nocojšnjem soočenju na TV Slovenija. Njihova mnenja pa so se močno razlikovala pri vprašanju o tem, ali je treba drugi tir graditi z zakonom, o katerem bodo volivci ponovno odločali v nedeljo.