Vlada s sklepom imenovala civilne nadzornike drugega tira

Ljubljana, 10. maja - Vlada je sprejela sklep o imenovanju projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugi tir. Prepričani so, da bo projektni svet prispeval k še večji transparentnosti projekta. Člani sveta bodo oblikovali mnenja in stališča ter z njimi seznanili vlado. Vsak bo imel pravico do ločenega mnenja, so po današnji seji sporočili z vlade.