Eurofound: Minimalne plače lani narasle v večini držav EU

Bruselj, 12. maja - Minimalne plače v EU se od leta 2010 povečujejo, najbolj v državah z najnižjimi minimalnimi plačami, ugotavlja Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound. Leta 2017 so se zakonsko določene minimalne plače povečale v večini držav EU, v katerih se uporablja minimalna plača, so sporočili z Evropske komisije.