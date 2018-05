Marko Golob se bo lahko spet pritožil na razrešitev iz uprave AUKN

Ljubljana, 10. maja - Ustavno sodišče je ugodilo ustavni pritožbi Marka Goloba v primeru razrešitve s položaja člana uprave nekdanje AUKN. Ustavni sodniki so ugotovili, da je bil takrat veljavni zakon o upravljanju kapitalskih naložb RS v delu neskladen z ustavo in da ima pravico do upravnega spora. Tega je sicer enkrat že dobil, a je vrhovno sodišče nato tožbo zavrglo.