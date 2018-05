Newyorške borze končale v zelenem

New York, 9. maja - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje končali v zelenem. Potem ko je predsednik ZDA Donald Trump sporočil, da se umikajo iz iranskega jedrskega sporazuma, so današnje indekse po ocenah borznih analitikov dvignili dobički v energijskem sektorju kot posledica zvišanja cen nafte in dviga bančnih delnic, poročajo tuje agencije.