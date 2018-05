Volgograd, 9. maja - Nogometaši Tosna so zmagovalci ruskega pokala. V finalu v Volgogradu so premagali Avangard Kurs z 2:1. Za zmagovalce sta zadela Aleksej Skvorcov v deseti in Resjuan Mirzov v 80. minuti, za poražence pa je bil uspešen Igor Kirejev v 16. minuti.