Primorske novice: Od burleske k tragikomediji (10. 5.)

Koper, 9. maja - Vsaj del slovenske politike je že nekaj let podoben burleski, zdajšnje peripetije ob zavračanju seznamov kandidatnih list pa se sprevračajo v tragikomedijo. Sploh glede na to, da so v zaplete vmešane tudi spolne kvote in mrtvi ljudje, ki jih nekdo skuša oživiti, v Primorskih novicah piše Denis Sabadin.