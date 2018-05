Janković in Erjavec v podpis sporazuma o t. i. levem bloku

Ljubljana, 9. maja - Prvaka strank PS Zoran Janković in DeSUS Karl Erjavec sta danes predstavila in podpisala sporazum o t. i. levem bloku. Po besedah Jankovića ima ta le dve točki; prva je zaveza, da ne bodo šli v koalicijo s SDS, z drugo pa bi se stranka podpisnica obvezala, da bo na prvo mesto postavila človeka in zaščito narave.