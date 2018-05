Naziv častni meščan podelili Aniti Ogulin in Janezu Kocijančiču

Ljubljana, 9. maja - S slavnostno sejo mestnega sveta na Ljubljanskem gradu, na kateri so podelili priznanja in nagrade mesta Ljubljana, so v prestolnici popoldne obeležili mestni praznik, Dan Ljubljane. Naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane sta letos prejela humanitarka Anita Ogulin in športni funkcionar Janez Kocijančič.