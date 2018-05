Pipistrel na Uberjevi konferenci s konceptom zračnih plovil za mestni promet

Ajdovščina/Los Angeles, 9. maja - Ajdovski Pipistrel je na Uberjevi konferenci v Los Angelesu v torek razkril koncept svojih električnih zračnih plovil z navpičnim vzletanjem in pristajanjem (eVTOL) za mestni promet. Nova skupina zrakoplovov bo uporabljala namenski pogonski sistem za vzletanje in krmiljenje in bo lahko prevažala od dva do šest potnikov.