V Izoli zadovoljni s potekom turistične sezone

Izola, 10. maja - V Izoli so s potekom turistične sezone zadovoljni, saj so v prvih štirih mesecih leta v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zabeležili devetodstotno rast nočitev. Aprilu so zabeležili enoodstotno rast hotelskih nočitev, dobro so bili zasedeni tudi hostli, kjer so beležili 12-odstotno rast nočitev, in agencije, ki oddajajo sobe.