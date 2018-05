Raziskava: Slovenija ostaja privlačna za avstrijske naložbe

Ljubljana, 9. maja - Slovenija ostaja privlačna za naložbe avstrijskih podjetij. Ta so v Sloveniji zadovoljna z delovno silo in dobavitelji, manj pa med drugim z delovno zakonodajo in davčno obremenitvijo, želijo si tudi boljšo podporo javnih institucij, je pokazala letošnja raziskava predstavništva avstrijskega gospodarstva v Sloveniji.