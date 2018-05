Indeks na Ljubljanski borzi pridobil pol odstotka

Ljubljana, 9. maja - Indeks SBI TOP je trgovanje na Ljubljanski borzi sklenil skoraj pol odstotka nad izhodiščem. Promet je znašal 793.370 evrov, najprometnejše so bile delnice Cinkarne, ki so izgubile 0,44 odstotka. Po prometu so sledile Gorenjeve delnice, ki so se po objavi števila zavezujočih ponudb za strateškega partnerja družbi podražile za dobrih šest odstotkov.