Celjski kandidati SLS za odpravo birokratskih postopkov in boljše pogoje dela za kmete

Celje, 9. maja - Vseh 11 kandidatov SLS v celjski volilni enoti, ki so danes na celjskem Starem gradu predstavili svoje kandidature za predčasne državnozborske volitve, se je zavzelo za poenostavitev birokratskih postopkov, enakomeren regionalni razvoj in boljše pogoje dela za kmete, mala in srednja podjetja. Prav tako se zavzemajo za boljši izobraževalni sistem.