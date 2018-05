Sviz od strank pričakuje njihovo stališče do vprašanj prihodnosti vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 9. maja - Sindikat Sviz je pred prihajajočimi volitvami v DZ na stranke naslovil javni poziv k opredelitvi do pomena prihodnosti vzgoje in izobraževanja. Kot so izpostavili, stranke ne v javnih soočenjih ne v svojih programih ne omenjajo teh področij oziroma ne namenjajo potrebne pozornosti in skrbi vprašanjem vzgoje in izobraževanja.