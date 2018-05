Skupščina Lona potrdila predlog za preveritev poslovanja

Ljubljana, 9. maja - Delničarji Hranilnice Lon so na torkovi skupščini soglašali s predlogom družbe Alea Iacta, ki je največja posamična lastnica Lona, naj revizorska družba Baker Tilly Evidas preveri Lonovo poslovanje z bitcoini, gradnjo poslovne stavbe in lanskoletno poslovanje s stroškovnega vidika. Za novega nadzornika so potrdili Miho Šlambergerja.