Festival Druga godba letos drugič s celodnevnim dogajanjem v Piranu

Ljubljana, 9. maja - Mednarodni festival Druga godba bo v 34. izdaji potekal od 24. do 26. maja in bo letos poleg Ljubljane z dogodki že drugo leto zapored segel v Piran. Po besedah člana programskega odbora zavoda Druga godba Ljubljana Bogdana Benigarja bo ponudil pester program in v Ljubljani nekatera nova prizorišča, adut organizatorjev je duo Ibeyi.