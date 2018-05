Raziskovalci IJS potrdili obstoj delcev, o katerih je razmišljal že Nobelov nagrajenec

Ljubljana, 9. maja - Raziskovalci Instituta Jožef Stefan (IJS) so potrdili štiri desetletja stara razmišljanja Nobelovega nagrajenca Franka Wilczeka o nenavadnih delcih, ki naj bi poleg že znanih fermionov in bozonov obstajali v naravi. Njihov dosežek predstavlja pomemben korak k uresničitvi topološkega kvantnega računalnika, so sporočili z IJS.