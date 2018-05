Koroški kandidati SDS za boljšo infrastrukturo in mladim dostopna stanovanja

Dravograd, 9. maja - Koroški kandidati za poslance iz vrst SDS Andrej Breznik, Aleš Logar in Andraž Koželnik so na današnji predstavitvi v Dravogradu izpostavili nujnost čimprejšnje izgradnje avtoceste na Koroško in obnove obstoječih cest. Med drugim so se v skladu s strankinim programom zavzeli tudi za to, da se mladim družinam omogoči ugodnejši nakup stanovanj.