Slovenija potrjuje nadaljnjo podporo iranskemu jedrskemu sporazumu

Ljubljana, 9. maja - Slovenija potrjuje nadaljnjo podporo iranskemu jedrskemu dogovoru, če bo Iran še naprej spoštoval svoje obveznosti v celoti, kot jih je do sedaj, so danes sporočili z ministrstva za zunanje zadeve. Obenem so izrazili globoko obžalovanje ob odločitvi ZDA, da se umaknejo iz iranskega jedrskega sporazuma.