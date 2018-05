Na GZS konferenca o reševanju knjižnega založništva v višji prestavi

Ljubljana, 9. maja - Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije je pripravila tematsko konferenco, na kateri so pozvali, da je treba težave v panogi reševati hitreje, v višji prestavi. Založniška panoga, ki se krči že osem let, se namreč še vedno ni izkopala iz krize, knjiga pa se, kot pravi Zdravko Kafol, na trgu bori za pozornost.