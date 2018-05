V Tacnu še zadnji izbirni tekmi slaloma na divjih vodah

Ljubljana, 9. maja - Medtem ko najboljša slalomista na divjih vodah Benjamin Savšek in Peter Kauzer pred zadnjima izbirnima tekmama, ki bosta to soboto in nedeljo v Tacnu, lažje dihata, saj sta si neuradno že priveslala mesti v reprezentanci, se v moškem kajaku in kanuju prihajajoči vikend še obetajo razburljivi boji za preostala mesta, ki prinašajo mednarodne nastope.