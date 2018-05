Notranja revizija v Banki Slovenije ugotovila pomanjkljivosti pri nadzoru sumov pranja denarja

Ljubljana, 9. maja - Banka Slovenije je izvedla notranjo revizijo glede aktivnosti v povezavi s sumi pranja iranskega denarja v NLB v letih 2009 in 2010. Kot so za STA navedli v bančnem nadzorniku, so ugotovili določene pomanjkljivosti v takratnem obdobju, a je bil od takrat dosežen napredek, večina ugotovljenih pomanjkljivosti pa je bila odpravljenih.