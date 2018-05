Poslanski kandidati Levice v Istri zahtevajo blaginjo za vse

Koper, 9. maja - V Kopru so se danes predstavili istrski kandidati Levice za državnozborske volitve. Aktualni poslanec Matej T. Vatovec, ki kandidira v Kopru, se je zavzel za to, da blaginja, ki se ustvarja z visoko gospodarsko rastjo, preide k ljudem. Tudi sicer bo glavna skrb Levice izboljšanje položaja najrevnejših in povečanje pravic delavcev.