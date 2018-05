V Rusiji z vojaško parado obeležili dan zmage nad nacizmom

Moskva, 9. maja - V Moskvi so danes s tradicionalno vojaško parado obeležili dan zmage nad nacizmom v drugi svetovni vojni oz. 73. obletnico kapitulacije nacistične Nemčije. "Naši ljudje so se borili do smrti. Nobena država se ni soočila s takšno invazijo," je v govoru na paradi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril ruski predsednik Vladimir Putin.