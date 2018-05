Kitajska obžaluje izstop ZDA iz iranskega jedrskega sporazuma

Peking, 9. maja - Kitajska je danes izrazila obžalovanje zaradi izstopa ZDA iz iranskega jedrskega sporazuma. Kot so napovedali na kitajskem zunanjem ministrstvu, bo Peking ohranil "nepristransko, objektivno in odgovorno stališče, ostal v dialogu z vsemi stranmi in bo predan ohranitvi in uresničitvi dogovora".