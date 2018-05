Na Hrvaškem zaradi tehnične okvare na slovenskem plovilu zgorelo še šest plovil

Zagreb, 9. maja - V mestnem pristanišču v Svetem Filipu in Jakovu nedaleč od Zadra je v torek v zgodnjih jutranjih urah zaradi tehnične okvare na plovilu slovenskega državljana zgorelo sedem plovil, je danes sporočila zadrska policijska uprava. V požaru so popolnoma zgorela tri plovila, tri so potopljena, eno pa je poškodovano, so poročali hrvaški mediji.