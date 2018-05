Zaradi suma proizvodnje in prometa z drogami ovadba za dva 22-letnika

Ljubljana, 9. maja - Na območju Trnovega v Ljubljani so policisti v torek dopoldan na podlagi odredbe sodišča opravili preiskavo stanovanja in pripadajočih prostorov. Zasegli so 800 gramov posušene konoplje, tablete ter več drugih predmetov. Zoper dva 22-letnika bodo podali kazensko ovadbo, so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave.