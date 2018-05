Ljubljana, 9. maja - Predstavitev kandidatov Levice, ki kandidirajo na državnozborskih volitvah v Ljubljani, bo danes ob 12. uri na Prešernovem trgu, na dogodku pa bodo usmeritve Levice in razloge za kandidiranje med drugim predstavili Luka Mesec, Violeta Tomič, Nataša Sukič in Luka Omladič, so sporočili iz Levice.