Maribor, 9. maja - Stečajni upravitelj Športnega centra Pohorje je za 13. junij sklical nove javne dražbe za prodajo premoženja na Areškem in Mariborskem Pohorju. Glavni del so žičniške naprave, zemljišča in pripadajoči objekti na Arehu, ki bodo na dražbi petič, tokrat za 4,373 milijona evrov.