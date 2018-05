Odločitev ZDA glede Irana odmeva tudi v svetovnih medijih

Washington/Pariz/Tel Aviv/London, 9. maja - Mednarodna skupnost je zaskrbljena zaradi izstopa ZDA od iranskega jedrskega sporazuma, krepi se tudi strah pred novim konfliktom na Bližnjem vzhodu. Svetovni mediji so precej kritični do odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, konservativni ameriški mediji in mediji v Izraelu pa po drugi strani hvalijo njegovo potezo.