Pobuda za mednarodni dan proti obrekovanju

Ljubljana, 9. maja - Izobraževalni center Eksena želi v sodelovanju z istoimenskim društvom na Združene narode podati pobudo za razglasitev svetovnega dneva proti obrekovanju. V podporo pobudi bodo danes začeli kampanjo in peticijo, ki jo bodo naslovili na vlado. Podpise bodo zbirali v Ljubljani, Mariboru, Celju in Šentjurju med 10. in 16. uro.