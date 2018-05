Delo: Konec zabave (9. 5.)

Ljubljana, 9. maja - Minilo je več kot dva meseca, odkar so Italijani odšli na volitve, zvrstili so se nizi posvetov, a parlamentarne večine, potrebne za oblikovanje vlade, ni. "Zmagovalki" volitev, desnosredinska koalicija in Gibanje 5 zvezd, nista pokazali drugega kakor prerivanje za oblast in veščino blokiranja druga druge, piše Saša Vidmajer v Delu.