Singapur, 9. maja - Izstop ZDA iz jedrskega sporazuma z Iranom je danes občutno podražil nafto. V torek zvečer so se sicer cene nafte brez pomembnejšega vzroka opazno znižale, zdaj pa so se vnovič povzpele na najvišjo raven po letu 2014, ki so jo pred tem dosegle že v začetku tega tedna.