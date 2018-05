Golden State in Houston v konferenčni finale

Oakland, 9. maja - V severnoameriški košarkarski ligi NBA sta si v noči na sredo uvrstitev v konferenčni finale zahoda zagotovili ekipi Golden State Warriors in Houston Rockets. Slednji so s 112:102 premagali Utah Jazz in se s skupnim izidom 4:1 uvrstili v finale, prav tako s 4:1 v zmagah so napredovali pri Golden State, ki so New Orleans Pelicans ugnali s 113:104.