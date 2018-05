Američani v štirih zveznih državah izbirali strankarske kandidate za novembrske volitve

New York, 9. maja - Ameriški volivci v štirih zveznih državah, ki jih je novembra 2016 osvojil Donald Trump, so v torek opravili strankarske volitve pred novembrskimi kongresnimi in drugimi volitvami. Za Trumpa in republikance so se volitve izšle večinoma dobro, oddahnili pa so si zaradi Zahodne Virginije.