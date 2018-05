Na konferenci o migracijah in medijih od vprašanj sovražnega govora do literature

Ljubljana, 9. maja - Na konferenci Spoštuj besede!, ki jo Radio Študent od danes do petka prireja ob koncu istoimenskega mednarodnega projekta, se bodo osredotočili na migracijske politike in medijski diskurz danes. Začeli bodo s filmskim večerom, v četrtek bodo obravnavali sovražni govor, v petek pa bodo begunci in migranti spregovorili o svojih izkušnjah.