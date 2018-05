Koebenhavn, 8. maja - Na svetovnem prvenstvu elitne divizije hokeja na ledu so bile danes na Danskem na sporedu tekme tretjega kroga. V teh sta do prvih zmag na turnirju prišli ekipi Slovaške in Latvije, visoko zmago so vknjižili Finci, Čehi pa so po kazenskih strelih s 5:4 premagali Švicarje.