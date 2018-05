Finance: Kaj sem se naučil na finančni konferenci (9. 5.)

Ljubljana, 8. maja - Polna dvorana, dobra volja, zanimivi predavatelji, to lahko povemo o finančni konferenci, ki se konča v sredo. Vidi se, da so dobri časi, denar je, bi lahko rekli. Konference so poleg možnosti mreženja priložnost, da se človek kaj nauči, zato vam bom zapisal, kaj sem se naučil sam, v Financah piše Janez Tomažič.