V Kinu Šiška bodo Demolition Group pozvali na pot tja

Ljubljana, 9. maja - V Katedrali Kina Šiška bodo nocoj svoj najnovejši album Pojdiva tja predstavili Demolition Group, ki veljajo za legende slovenskega podzemlja. Pojdiva tja je pot k iskanju drugačnega sveta. "Kdo ve, kam in kdo ve, kje je ta svet. Eno pa je gotovo. To bo svet, v katerem govoriti glasno ne pomeni kričati, ampak poslušati," so zapisali v skupini.