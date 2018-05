Prigode premetenega lisjaka Zvitorepca še vedno navdušujejo mularijo

Ljubljana, 8. maja - Čeprav je od objave prve epizode Zvitorepčevih prigod minilo že več kot 60 let, so stripi in slikanice Mikija Mustra še vedno zelo brani, ugotavlja Aleksander Buh, lastnik Strip.art.nice Buch. Tudi poznavalec zgodovine slovenskega stripa Iztok Sitar ob Musterjevi smrti poudarja, da Zvitorepec kljub vsej tehnologiji "še vedno navdušuje mularijo".